Dendermonde staat woonproject UMA toe, maar met veel minder nieuwe woningen dan eerst gepland

Het terrein aan de Gentsesteenweg en Krijgem krijgt dus vorm. Van de 175 geplande woongelegenheden, mogen er maar 99 komen. 38 daarvan zullen eengezinswoningen zijn. Er komen ook gemeenschappelijke park- en speelzones. "Andere functies, zoals horeca en diensten, komen er niet", zegt Meremans, "alleen aan de kant van de Gentsesteenweg wordt nog een beperkte ruimte voor kantoren ingevuld."

Het project wordt nu opgevat als een volwaardig privaat project. “Dit houdt in dat er geen openbaar domein wordt overgedragen. Na een grondige afweging wordt hiervoor gekozen omdat er maar een zeer beperkte nood is aan publiek groen in de buurt. Er zijn ook amper interessante trage linken naar Tragel. Maar het privéproject zal geen hinder vormen als er in de toekomst wel een wandel- of fietslink komt van de Gentsesteenweg naar Tragel”, volgens schepen Meremans. De aangepaste UMA-plannen kunnen ook alleen maar uitgevoerd worden, als er voldaan wordt aan de voorwaarden die de stad oplegt op het vlak van mobiliteit en waterhuishouding.