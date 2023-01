Gekapte bomen op dijk in Kieldrecht: "Nodig voor breder fietspad en nieuwe beplanting"

Op de dijk van het Vlingerlingpad in Kieldrecht zijn er heel wat bomen gekapt, en daar is de jongste dagen wat beroering over ontstaan. "De kap is wel degelijk goed overwogen", zegt schepen voor Groen- en Natuurontwikkeling en van Toerisme Filip Kegels (N-VA). "Sommige bomen waren rijp voor de kap, en anderen moesten weg om er een breed en groen wandel- en fietspad aan te leggen. Maar vervanging zal niet lang uitblijven."