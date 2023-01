Genk in de sneeuw, dat is ook solidariteit: omstanders duwen samen bus vooruit op spekglad wegdek

Maar de grote bus bleek toch een groter probleem. Sonja is dan zout gaan halen in een vlakbij gelegen appartement. De chauffeur heeft dat voor en achter de wielen gestrooid. "Beetje bij beetje hebben we met een man of tien dan toch de bus vooruit gekregen. En toen de bus bijna boven was hebben we ook nog versterking gekregen van twee agenten van politiezone Carma."

En zo is de bus met vereende krachten dus de helling op geraakt. "Wat mij het meest is bijgebleven is de samenhorigheid van de omstaanders en de dankbaarheid van de chauffeurs", zo besluit Sonja.