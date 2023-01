"Flowers" van Miley Cyrus breekt streamingrecord: in een week tijd meer dan 100 miljoen keer beluisterd op Spotify

Vorige week bracht Miley Cyrus "Flowers" uit, een nieuwe single die volgens sommige fans zou gaan over haar ex-man Liam Hemsworth. Niet alleen verwijzen enkele zinnen uit het nummer naar een stukgelopen relatie, maar ook de datum waarop ze de single uitbracht was opvallend: 13 januari, de verjaardag van Hemsworth.

Of de speculaties rond het nummer iets met de populariteit te maken hebben, zullen we nooit weten, maar gisteren liet Cyrus' platenlabel in een persbericht weten dat "Flowers" in de eerste week na de release al de kaap van 100 miljoen streams op Spotify had overschreden: een nieuw record. Cyrus bedankte haar fans via Twitter om het nummer massaal te streamen.