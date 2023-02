Nachtraad vraagt discotheek Fuse in Brussel te erkennen als immaterieel erfgoed

Woensdag 18 januari zat de Nachtraad samen met experts van Leefmilieu Brussel voor een eerste werkgroep over Fuse. De Nachtraad verklaarde dat het nachtleven deel uitmaakt van het erfgoed en de cultuur van Brussel en dus verdedigd moet worden. Niet alleen vanwege de elektronische muziekcultuur, maar ook vanwege de sociale functie: "In een nachtclub komen mensen elkaar tegen, of ze nu veel geld hebben of weinig", zegt Lorenzo Serra van de Brussels by Night Federation.