"Nieuw parkeerbeleid Sint-Niklaas is discriminerend", zeggen mensen met een beperking 

"Mensen met een beperking kunnen met de 2 geregistreerde voertuigen altijd en overal gratis parkeren", zegt schepen voor Mobiliteit, Carl Hanssens. "Dat is een gunstmaatregel die veel andere steden ook hanteren. Het kan zijn dat er hier en daar een probleem is, maar we mogen dat niet groter maken dan het is. Die maatregel geldt alleen in de betalende zone, en die is niet zo groot. Het gaat maar om 1.900 parkeerplaatsen in het centrum van de stad. Daar zijn ook voorbehouden plaatsen, vooral aan gebouwen waar veel mensen komen, zoals publieke gebouwen. Maar als zou blijken dat er te weinig voorbehouden plaatsen zijn, dan zullen we er zeker meer aanleggen, op de plekken waar die nodig zijn. Wij hebben dat ook gezegd aan verenigingen die mensen met een beperking vertegenwoordigen."