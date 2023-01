Ontbijten met Vlaams minister-president Jan Jambon: "Ik ben geen kandidaat-minister-president in 2024, ik ben ook niet niet-kandidaat" 

Een ontbijt, een politicus en een journalist zijn de ingrediënten van het wekelijkse zaterdaginterview in het Radio 1-programma "De ochtend". VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck tafelt met een politicus die in de schijnwerpers staat of een cruciale rol speelt in de politiek. Een ontbijtgesprek over politiek, maar tegelijk ook "weg van de Wetstraat". Vandaag is Vlaams minister-president Jan Jambon te gast, en onderwerpen als het WEF in Davos, het stikstofakkoord en de problemen in het onderwijs passeren de revue.