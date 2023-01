Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Durf de verlangens van je ouders te doorbreken"

Als spoedarts en mama van twee jonge kinderen zijn de dagen van Karen (35) drukbezet. Vakantie is voor haar gezin dan ook heilig. “Maar de trouwdatum van mijn zus valt middenin onze vakantie in Kreta, die al geboekt was. Wij hebben echt nood aan vakantie. Bovendien kent mijn man lange dagen op het werk en kan hij ook enkel tijdens het bouwverlof weg.”

Voor haar ouders en zus is die trouwdatum echter onbespreekbaar en dus moet Karen zich maar aanpassen. “Daar wringt voor mij het schoentje: ze vinden het vanzelfsprekend dat wij die vakantie afzeggen. Mijn familie neemt het ons enorm kwalijk dat we niet laaiend enthousiast zijn. Ik annuleerde de vakantie en boekte een andere, kortere reis. Nu blijkt dat mijn zus een week voor die trouw voor de wet wil trouwen en daar hoort een fotosessie met de familie bij."

"Sinds ik liet weten dat ik daar niet bij zou zijn, doen mijn ouders heel beladen. Ze vinden dat er niet meer over gepraat mag worden. Ik vind dat ik echt mijn best doe en voel me in de steek gelaten. Kan en wil ik wel verder met deze familie?”