Reuzenrad "The View" in Antwerpen blijft staan tot mei en wordt gratis voor scholen

Het reuzenrad behoort al enkele jaren tot de skyline van Antwerpen. Uitbater René Bufkens is dan ook heel tevreden dat zijn verblijf verlengd wordt. "Na een drukke winterperiode is dit heel fijn nieuws. We hebben tijdens "Winter in Antwerpen" 30.000 tickets verkocht. De samenwerking met de stad is altijd heel goed verlopen, dan is het fijn dat het reuzenrad hier langer mag blijven staan."