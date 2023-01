Russische nieuwszender RT trekt stekker uit Franse tak na bevriezen van rekeningen: "We worden monddood gemaakt"

Vervolgens barstte de oorlog in Oekraïne los, zo gaat Fedorova verder. “We hebben die met de grootste waakzaamheid behandeld, altijd op een evenwichtige manier”, maakt ze zich sterk. Daar valt over te twisten, want kijkers horen er niets over "een invasie door Rusland", maar wel informatie over "een speciale militaire operatie".

In de context van de oorlog heeft zich volgens Fedorova de kans voorgedaan “om ons monddood te maken, zonder dat er ook maar één professionele fout bewezen werd, zonder dat RT Frankrijk ooit veroordeeld of bestraft werd”. Het bevriezen van de rekeningen is dan ook “een politieke beslissing”, besluit ze.

De hoofdredactrice laat weten dat de 123 Franse werknemers, onder wie 77 journalisten, die voor de zender werkten, nu dreigen hun salaris van januari niet meer te krijgen en hun werk te verliezen. In een reactie heeft het Kremlin al gedreigd met maatregelen tegen Franse media in Rusland.