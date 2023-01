Wereldberoemde ruïnes van Incastad Machu Picchu gaan dicht door aanhoudende onrust in Peru

Ook de voorbije nacht is het opnieuw tot geweld gekomen in verschillende steden in Peru. Dat was onder meer het geval in de hoofdstad Lima, waar weer duizenden mensen op straat kwamen. Het kwam tot aanvaringen tussen betogers die met stenen gooiden en de politie, die massaal aanwezig was en traangas inzette.

Ook in onder meer de op een na grootste stad Arequipa en in Cuzco (Cusco), traditioneel de uitvalsbasis voor toeristen die Machu Picchu bezoeken, was het erg onrustig en werden gebouwen in brand gestoken.