BEKIJK - Sleehondendrijver Stefan traint met zijn dieren in de sneeuw in Zutendaal: "Alsof ik in Noorwegen zit"

Stefan Goris uit Zutendaal is een musher, een sleehondendrijver. Hij doet mee aan internationale wedstrijden, in de sprint. En de training van vandaag, in de sneeuw in Zutendaal, voelt alsof hij in Noorwegen zit.

"Het voelt fantastisch, net als in december in Noorwegen. Daar zijn we deze winter niet geraakt. Maar daar in Noorwegen heb je soms het 'Narnia'-gevoel, met de sneeuw en de bomen die krom buigen van de sneeuw. De kans dat we dat in België meemaken is tegenwoordig klein."