Geen voorschrift, wel foto's nodig voor terugbetaling: privacy-expert stelt zich vragen bij nieuwe regels rond thuisverpleging

"Ik denk dat dit absoluut geen goed idee is: je mag technologie omarmen, maar dit is niet de goede manier om de werkdruk van huisartsen te verminderen. Eens je iets online zet, weet je nooit wat daarmee gebeurt, dat hebben we de afgelopen maanden genoeg gezien bij de hackings van lokale besturen en ziekenhuizen."

De algemene regel is simpel volgens Dobbelaere-Welvaert: plaats zo weinig mogelijk info over jezelf op het internet. "Zeker als het om foto's gaat van wonden die gevoeliger liggen - zoals wonden in het gezicht - wil je niet dat die op het internet circuleren."