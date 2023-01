Weer spanningen tussen Turkije en Zweden: Ankara annuleert bezoek van Zweedse minister

Turkije had de Zweedse ambassadeur gisteren al op het matje geroepen omdat de Zweedse regering de omstreden betoging laat doorgaan. Het was al de tweede keer in een paar dagen tijd dat de ambassadeur werd ontboden. Eerder deze week gebeurde dat ook al nadat beelden waren opgedoken van een pop die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan moest voorstellen, die door actievoerders in Stockholm aan de voeten werd opgehangen. De actievoerders maakten deel uit van een pro-Koerdische organisatie. Ook vandaag is trouwens ook nog een pro-Koerdische manifestatie gepland in Stockholm.