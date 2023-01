Minister Van Quickenborne wil vijfde van drugstrafiek in Antwerpse haven in beslag nemen: "Zo kraken we zakenmodel maffia"

Het doel van Justitie en andere betrokken partijen is om 220 tot 250 ton drugs in beslag te nemen in de haven van Antwerpen. "Dat cijfer komt overeen met zowat 20 procent van de drugshandel. Europol zegt ons dat we met dat cijfer de business van de maffia zullen vernietigen", zegt minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne. Vorig jaar is er 110 ton drugs in beslag genomen.