Kippen doodgebeten in centrum van Merchtem: "Opmerkelijk dat vos hier rondloopt"

De Block schrikt ervan: "Het is heel opmerkelijk dat dit in het centrum van Merchtem gebeurt," zegt hij. Onze buurvrouw zei dat ze twee jaar geleden een vos zag in de tuin, maar nu sloeg die effectief toe. "De vos komt zeer dicht bij de bewoning en heeft geen schrik, dat is wel duidelijk."

Van zijn zeven kippen zijn er nog twee in leven. Ook de haan is doodgebeten. "Ik zal binnenkort nieuwe kippen kopen en dan hopen dat zoiets niet meer gebeurt", zegt De Block. Uit voorzorg heeft hij de overgebleven kippen in een hok gezet. "Hopelijk overleven ze het", zegt De Block nog. "Ik hou echte scharrelkippen. Ze hebben vrije loop. Er is wel een kippenren met omheining, maar ik ga dat nu niet direct dat allemaal aanpassen."