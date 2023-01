VS bestempelt Russisch huurlingenleger Wagner als internationale criminele organisatie

De Wagner Groep is een paramilitaire organisatie die onder meer actief is of was in oorlogszones in Syrië, Libië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De leider van Wagner, Jevgeni Prigozjin, heeft banden met de Russische president Poetin en verzorgde met zijn cateringbedrijf vroeger maaltijden voor het Kremlin en voor scholen in Rusland. Via zijn militaire bijstand in onder andere Afrikaanse landen zou Prigozjin ook de controle hebben verworven over belangrijke economische activiteiten, zoals mijnen, en olie- en gaswinning. Vandaag is de privémilitie vooral actief in Oekraïne.