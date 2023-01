Steeds minder sterren te zien met het blote oog: "Waar je er nu 250 kan zien, zal je er over 18 jaar nog 100 zien als het zo doorgaat"

Het aantal sterren dat met het blote oog zichtbaar is, daalt omdat de lichtvervuiling elk jaar met 7 tot 10 procent toeneemt. Op veel plaatsen blijft de hemel ook 's nachts kunstmatig schemeren, wat in Vlaanderen bijvoorbeeld duidelijk te zien is boven steden.

Die zogenoemde nachtgloed is slecht nieuws voor wie wil sterrenkijken, maar heeft ook een impact op zowel nacht- als dagdieren. Ook voor insecten zou het geen goede zaak zijn, en zelfs onze slaapkwaliteit kan erdoor beïnvloed worden. "De snelheid waarmee sterren minder zichtbaar worden voor mensen die in stedelijk gebied wonen, is dramatisch", zegt hoofdauteur van de studie Christopher Kyba van het GFZ. De lichtvervuiling zou in Europa stijgen met 6,5 procent per jaar, in de VS zelfs met 10,4 procent. Het wereldwijde gemiddelde zou op 9,6 procent liggen.