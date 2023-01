Zware brand op parking Petanque Club Vilvoorde, twee wagens vernield

Vilvoordenaar Marc Van Hoecke, de eigenaar van de eerste auto die vuur vatte, is er het hart van in: “Ik ben er niet goed van”, zegt hij. “We waren aan het petanquen toen opeens iemand kwam zeggen dat er brand was op de parking. Toen we naar daar liepen stond de politie er al. De brandweer is gekomen om het vuur te blussen. Maar mijn wagen is helemaal uitgebrand." Een ongelukkig einde aan de Petanque-avond van Marc: "Spijtig dat de avond zo moest lopen. Morgen zal ik maar voor een ander voertuig gaan zien.”

Marc weet niet goed wat er gebeurd is, zegt hij: "Er is een vuurpijl gevonden op de parking. Mogelijk lag die er nog van Nieuwjaar." De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) liet vrijdagavond weten dat de oorzaak van de brand vermoedelijk accidenteel is.