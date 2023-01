200 gelovigen vieren Driekoningen van Ethiopisch-orthodoxe Tewahedo Kerk in Antwerpen

Voor de Ethiopisch-orthodoxe gemeenschap is dit een van de belangrijkste christelijke feestdagen. "We vieren het doopsel van Jezus in de Jordaan", zegt Brahan, een van de gelovigen. "Dit moet een vrolijk, speciaal feest worden. Iedereen uit België verzamelt hier in Antwerpen voor een feest uit de Ethiopische cultuur." Tijdens de viering wordt de gemeenschap besprenkeld met water, ter herdenking aan het doopsel van Jezus.