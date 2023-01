Stad Tongeren grijpt in om voortbestaan van internationaal bekende antiekmarkt te verzekeren

Op dit moment bouwt Peggy haar stand met zilverwaren op in de Eburonenhal. Een overdekte en verwarmde sporthal die de antiekmarkt elke zondag mag gebruiken, maar over twee jaar wordt de hal afgebroken en komen er appartementsgebouwen voor in de plaats. Slecht nieuws dus voor alle standhouders met kwetsbare spullen die niet goed tegen regen en wind kunnen. "Ik kan moeilijk met mijn dure zilverwaren op straat gaan staan", zegt Peggy Vancraenen. "Als het slecht weer is, speelt de hal trouwens ook een belangrijke rol in het aantal bezoekers. Mensen kuieren liever beschut door de markt, dan in de gietende regen."