BEKIJK - 11 beiaarden in Vlaanderen luiden start Radio2-programma "Goeiemorgen Morgen!" in

Inwoners van Dendermonde, Gent, Haaltert, Sint-Niklaas, Antwerpen, Mechelen, Peer, Pelt, Mol, Steenokkerzeel en Aarschot hoorden vanochtend rond 8u50 een bijzonder geluid. De lokale beiaardiers speelden de "Goeiemorgen Morgen!"-song. Het is de soundtrack van de nieuwe ochtendshow op Radio2, niet te verwarren met de versie van Nicole en Hugo.

Beiaardier Lorenz Meulebroek ontving Margaux met veel enthousiasme boven in de toren van het belfort in Dendermonde. "De beiaard in Dendermonde is best indrukwekkend. Er hangt voor meer dan 6.800 kilogram klok boven ons hoofd." De Vlaamse beiaardvereniging componeerde speciaal voor de gelegenheid een beiaardversie van de Goeiemorgen Morgen!-song. "Het was leuk om te doen. Hoe vaker het nummer gespeeld wordt, hoe leuker het wordt. Ik neem het op in de beiaardmelodieën van de stad Dendermonde!"