Brand ontstaan aan pot op kookvuur, na val van bewoonster in serviceflat Bornem

In Bornem is er in een serviceflat brand ontstaan aan een kookvuur, nadat een bewoonster gevallen was. De vrouw had een kookpot op het vuur staan, maar na haar val raakte ze niet meer bij het kookvuur om het toestel uit te zetten. De brandweer kwam snel ter plaatse, de bewoonster is naar het ziekenhuis gebracht voor controle.