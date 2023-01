Burkina Faso wil Franse militairen binnen de maand het land uit

"De Burkinese regering heeft afgelopen woensdag het akkoord opgezegd over de aanwezigheid van Franse troepen op haar grondgebied", klinkt het. "Dit is gebeurd op 18 januari 2023, waarna de Franse troepen een maand de tijd hebben om het Burkinese grondgebied te verlaten."

Volgens een regeringsbron zou Burkina Faso "op korte termijn" het vertrek van de Franse soldaten hebben gevraagd. "Er is geen sprake van het verbreken van de banden met Frankrijk. Het gaat enkel over de militaire samenwerking", verduidelijkte de bron.

De Franse aanwezigheid in de voormalige kolonie is al maanden omstreden. Tijdens meerdere betogingen werd het vertrek van de militairen gevraagd. In het Afrikaanse land zijn zowat 400 Franse special forces gestationeerd.

Afgelopen zomer wees ook de militaire junta in Mali Frankrijk al de deur. Beide Franse ex-kolonies halen de laatste tijd vooral de banden met Rusland aan.