Chinees Nieuwjaar voor het eerst in 3 jaar zonder coronabeperkingen, liefst 2,1 miljard (!) reisbewegingen verwacht

Vandaag is het Chinees Nieuwjaar en dat vieren de Chinezen traditioneel met familie. “Veel Chinezen wonen en werken ver weg van hun familie en Chinees Nieuwjaar is voor velen het enige moment in het jaar waarop ze duizenden kilometers reizen om terug naar huis te gaan", vertelt Chinacorrespondente Leen Vervaeke in "De ochtend" op Radio 1. "Het is nu ook vakantie in China, dus veel mensen blijven daar dan ook een of twee weken.