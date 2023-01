Conner Rousseau tijdens nieuwjaarsreceptie Vooruit: "Merci mama voor je inzet voor de partij en de politiek"

Vorige week raakte bekend dat Rousseau extra politiebewaking krijgt, omdat er ernstige bedreigingen aan zijn adres werden geuit. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in 't Bau-Huis in Sint-Niklaas was er dan ook extra politietoezicht van mensen in uniform en in burger, zowel in het gebouw als buiten. De politie patrouilleerde er ook met 2 honden. Ook 2 ploegen van de verkeerspolitie hielden mee een oogje in het zeil, maar problemen waren er op dat vlak niet. De meesten waren met de trein naar de nieuwjaarsreceptie gekomen.

Tijdens de toespraak van Rousseau heeft de politie een man onderschept. Een PVDA-sympathisant zou tijdens de speech "iets te enthousiast geweest zijn". Agenten in burger grepen in en begeleidden de man naar buiten. Hij zou geen kwade bedoelingen gehad hebben. De man dronk nog een koffie, en vertrok daarna. Rousseau zelf merkte de heisa niet op, zei hij achteraf.