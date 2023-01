Ontwerper koalatest nuanceert link tussen thuistaal en scores: "Ook opleidingsniveau ouders en leeftijd kleuters spelen rol"

Zijn voorstel viel bij heel wat actoren op een koude steen, en vindt geen genade bij Van den Branden: "Ik vind dat een slecht idee. Het onderzoek is duidelijk: het zegt dat je in de eerste plaats moet investeren in de competentie van leerkrachten, in dit geval geval kleuterleiders. Zij moeten de hele klasdag gebruiken om de taal van de kleuters te stimuleren. Als de minister zo bezorgd is om de taalkennis van de kleuters, dan kan hij het best investeren in kleuteropleiding. Dat is een stiel, en het vraagt veel van de kleuterleid(st)er om dat voor 20 kleuters te doen. We moeten hen goed coachen en goed ondersteunen."