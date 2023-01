Pepingen helpt inwoners gratis bij allerlei smartphone- en computerproblemen

"Maar een Digiplek is meer dan dat", gaat de bibliothecaris verder. "Soms hebben mensen een probleem met hun computer of smartphone, of wanneer ze bepaalde apps of computerprogramma’s gebruiken. Met al hun vragen kunnen ze voortaan op woensdagnamiddag in de bib terecht. Tussen 15 uur en 17 uur zal hier telkens een Digihelper ter beschikking staan."

Voor wie woensdagnamiddag niet past of wie een groter probleem heeft, kan een keer per maand op zaterdag ook terecht bij de Digidokter, een echte computerspecialist. Dat is het geval op 11 februari en op 11 maart. Deze dienstverlening is helemaal gratis en het is niet nodig om op voorhand een afspraak te maken.

"Eens de Digiplek loopt, breiden we de dienstverlening verder uit om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in het digitale verhaal", zegt Renske Vandenhouden van Groep Intro. "Op termijn zal je hier ook laptops kunnen uitlenen en komen er ook workshops en cursussen."