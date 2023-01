Dode en zwaargewonde na frontale botsing in Zwijndrecht

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur, op de nieuwe parallelweg langs de E34, die is aangelegd in het kader van de Oosterweelverbinding. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, wel is duidelijk dat er twee auto’s frontaal op elkaar zijn gebotst.

Daarbij raakten de bestuurders van beide auto’s in hun voertuig bekneld. De brandweer moest hen uit de wrakken bevrijden. Uit de ene auto werd een man van 39 bevrijd. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de andere auto werd na bevrijding in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.