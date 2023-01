Familie had vrijdag nog contact met Olivier Vandecasteele: "Het was heel emotioneel"

Volgens de familie is het de hoogste tijd dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt: "Ze heeft de morele en politieke verplichting om onze onschuldige medeburger onmiddellijk te bevrijden. Olivier is het enige slachtoffer in deze geopolitieke wirwar van belangen, hij is een gijzelaar, een speelbal van politieke spanningen tussen twee landen die dateren van lang voor zijn arrestatie."

Vader Bernard en moeder Annie zeiden vanmiddag tegen VRT NWS dat het heel moeilijk is voor hen. “Het was heel emotioneel”, getuigt de moeder over het gesprek van vrijdag. “De omstandigheden zijn niet goed.” Vader Vandecasteele troost zich met de gedachte dat zovelen met hen meeleven. De hulp van de vrienden van hun zoon, zijn voor de familie een hele steun, aldus de vader.