Duitsland belooft Oekraïne "zo lang als nodig" te steunen, maar druk om tanks te sturen neemt toe

Frankrijk en Duitsland zullen Oekraïne "zo lang als nodig" steunen in de oorlog tegen Rusland. Dat hebben de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron gezegd in de marge van een ontmoeting in Parijs. De belofte komt er na de top met 50 bondgenoten van Oekraïne, waarbij overeenstemming werd bereikt over meer wapenleveringen, maar nog niet over het sturen van Duitse tanks. Vanuit Polen en de Baltische staten klinkt kritiek op de Duitse terughoudendheid.