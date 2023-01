Hoe (doods)bedreigingen aan het adres van politici schering en inslag dreigen te worden

Het fenomeen van de bedreigingen moet toch ernstig worden genomen. Er was het incident gisteren in Sint-Niklaas, er was de man die bij Annelies Verlinden thuis aanbelde om te "solliciteren, en er was het onderduiken van Vincent Van Quickenborne. Bij de berichten over het aftreden van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is dat facet wat onderbelicht gebleven, maar verleden jaar rapporteerde de Nieuw-Zeelandse politie dat bedreigingen aan het adres van de premier bijna verdrievoudigd waren in drie jaar tijd.