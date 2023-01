Honderdduizend Israëli betogen tegen nieuwe uiterst-rechtse regering van Benjamin Netanyahu: "Democratie staat op het spel"

Bovendien spelen er volgens de demonstranten in Tel Aviv ook persoonlijke motieven. "De enige reden voor deze zogenoemde revolutie (de justitiehervorming, nvdr.) is om één persoon te redden. Het doel is enkel en alleen om één persoon te redden van zijn proces, en dat is Netanyahu," zegt de demonstrante Yael Student. Velen vrezen namelijk dat met de hervorming ook het corruptieproces tegen Netanyahu zelf in de prullenmand zou kunnen belanden.