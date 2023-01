Inbrekers gevat na klopjacht in Zemst, ze  hadden zich verschanst in een garage

Even later merkte een wijkinspecteur de verdachten opnieuw op in het treinstation van Eppegem. Daar zijn ze opnieuw gevlucht. Daarna is een uitgebreide klopjacht opgezet, waarbij ook een helikopter van de federale politie en politiehonden zijn ingezet.

Uiteindelijk kwam er hulp uit onverwachte hoek. Korpschef Van Steenbergen: "Een oudere dame uit de omgeving van de Brusselsesteenweg meldde ons dat er zich onbekende personen verschansten in haar garage. Onze ploegen hebben de twee daar uiteindelijk kunnen vatten."

Van Steenbergen spreekt over een voorbeeld van goede samenwerking tussen burgers en politie. "Toen ze bij hun inbraakpoging op de vlucht sloegen, zijn de verdachten gefotografeerd door een getuige. Anders tref je gewoon twee personen aan in een garage, nu konden we effectief zeggen dat zij het waren. Ze waren op de foto’s duidelijk herkenbaar, onder meer aan hun kledij. Dat maakte het voor ons makkelijk."



Over de identiteit van de twee verdachten is nog niets bekend.