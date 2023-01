100e editie van het Autosalon lokt meer dan 250.000 bezoekers

"Dit wordt het salon van de groene wagens", klonk het bij de start van het Autosalon bij Goffoy. En die verwachting werd volgens hem volledig ingelost. Van de 400 wagens die werden voorgesteld op het Autosalon was de helft geëlektrificeerd. "Dat gaat niet alleen over volledig elektrisch wagens, maar ook over verschillende soorten hybridewagens of zelfs wagens die op waterstof rijden: het was dus echt een vernieuwend salon."



Een evolutie die zich ongetwijfeld zal doorzetten op de volgende Autosalons, want de Europese Unie heeft zich voorgenomen dat alle nieuwe auto's en bestelwagens die vanaf 2035 in de EU worden verkocht, emissievrij moeten zijn. "We weten nog niet hoe realistisch dat is, maar we zien wel dat heel wat bedrijven al sterk inzetten op die elektrificatie", aldus Goffoy.