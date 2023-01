CD&V Leuven kiest Dirk Vansina als lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen 2024

Vansina is tevreden met de huidige coalitie van Vooruit, Groen en CD&V in Leuven: "We werken eendrachtig samen, brengen rust en er is geen gehakketak. Belangrijk voor ons is dat we een partij zijn die het grote midden blijft verdedigen."

Als belangrijke punt voor de verkiezingen van 2024 haalt Vansina het verenigingsleven in Leuven aan. "Ook wonen en mobiliteit zijn twee van zijn prioriteiten,"want wonen blijft een moeilijk punt in Leuven."