Misweg afgesloten in Riemst: groot gat op voetpad en ook ondergrond onder de straat weggespoeld door waterlek

Aan de Misweg in Zussen, deelgemeente van Riemst, is gisteravond een waterlek ontdekt. "Vermoedelijk is een koppeling losgekomen," vertelt burgemeester Mark Vos (CD&V), "en daardoor is er grond weggespoeld onder het voetpad en de weg. En het water is ook naar de vlak bij gelegen groeve gespoeld. En ook daar is schade ontstaan." De weg is daarom afgesloten.