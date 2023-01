Natuurverenigingen vechten milieuvoorwaarden voor bouw van Antwerpse Oosterweel-Scheldetunnel aan

Natuurbewegingen Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, "Red onze kleiputten" en Burgerplatform "OnzeMobiliteit" stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de milieuvoorwaarden voor de bouw van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding.

Op 18 november 2022 keurde minister van Leefmilieu, Zuhal Demir (N-VA), een vergunning goed die toelaat om het opgepompte grondwater bij de bouw van de tunnel, te lozen in de Schelde en in natuurgebied Blokkersdijk. "Het gaat om grondwater, nabij chemieconcern 3M, dat vervuild is met zware metalen, PFAS, chloriden en stikstof en valt onder de categorie van bedrijfsafvalwater", klinkt het bij de organisaties.