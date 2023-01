OLV Presentatie in Sint-Niklaas kan in september 360 nieuwe leerlingen ontvangen in lager en middelbaar onderwijs

De school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie (OLVP) in Sint-Niklaas heeft voor bijna 5 miljoen euro nieuwe klassen gemaakt, zowel in een nieuwbouw als in een gerenoveerd klooster. Zo komen er 100 nieuwe plaatsen bij in het basisonderwijs, en nog eens 260 in het secundair. "Dat is nodig om aan de vraag van het stijgend aantal inwoners in Sint-Niklaas te voldoen", zo luidt het bij de directie.