Opnieuw vertrouwelijke documenten gevonden in privéwoning Biden

Sommige van de aangetroffen documenten dateren van Bidens periode als senator, andere documenten hebben betrekking op zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama.

Eerder werden door medewerkers van Biden al vertrouwelijke documenten aangetroffen in de woning in Delaware en overgemaakt aan het ministerie van Justitie. Ook in een voormalig kantoor had de Amerikaanse president vertrouwelijke documenten achtergelaten. Biden reageerde verrast en zei dat hij niet weet wat er in de documenten staat.

Minister van Justitie Merrick Garland heeft een onafhankelijke procureur aangesteld om de zaak te onderzoeken.