Parket opent onderzoek naar verdacht overlijden in Ruddervoorde

Zondagnamiddag is het levenloze lichaam van een 38-jarige Bruggeling gevonden in een woning langs de Torhoutsestraat in Ruddervoorde. Het parket heeft een onderzoek geopend omdat het een verdacht overlijden is. Volgens het parket zou de man mogelijk overleden zijn aan een overdosis drugs.

Onderzoek door de wetsdokter en een toxicoloog zullen meer informatie moeten geven over de precieze omstandigheden van het overlijden. Het parket spreekt nog niet over andere betrokkenen.