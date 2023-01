Politie opent onderzoek naar vandalen die bushokjes vernielen in Menen

In Menen hebben enkele vandalen het op de bushokjes in de stad gemunt. In de Barakken, de winkelstraat die van Menen richting Frankrijk loopt, zijn vrijdag en zaterdagavond twee bushokjes vernield. "Mogelijk heeft het te maken met een reeks andere vandalenstreken waarmee we te maken hebben in de stad en vooral de Barakken", reageert burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Wie de vandalenstreken uithaalt, is nog niet duidelijk. "Een kwalijke zaak, maar op dit moment is het onderzoek naar de daders bezig door onze politie", zegt Lust. "Er is het fenomeen van hangjongeren van over de grens die bij ons vernielingen en baldadigheden uitsteken, maar het is niet eenvoudig om ze te vatten of te identificeren."