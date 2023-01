Duizendtal actievoerders bijeen in Brussel om vrijlating van Olivier Vandecasteele te eisen

"Vandaag is de verjaardag van Olivier Vandecasteele", zo schreef mensenrechtenorganisatie Amnesty International donderdag op sociale media. "Hij wordt 42 en zal de dag alleen doorbrengen in een ijskoude isoleercel. Uit solidariteit roepen we iedereen op om zondag 22 januari om naar het Albertinaplein in Brussel te komen."

Die oproep werd niet in de kille noordenwind geslagen, want volgens de Brusselse politie waren er rond 14 uur zo'n 1.000 mensen bijeengekomen op de plaats van afspraak, in het centrum van de hoofdstad.