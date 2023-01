Negen doden bij schietpartij in Monterey Park in Californië tijdens feestelijkheden voor Chinees Nieuwjaar

In Monterey Park, ten oosten van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië, zijn negen doden gevallen bij een schietpartij. De schietpartij vond plaats rond 22.30 uur (7.30 uur vanochtend bij ons) in een wijk waar veel mensen van Aziatische afkomst wonen, die de feestelijkheden voor het Chinese Nieuwjaar bijwoonden. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over het incident.