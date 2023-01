"Te veel en te grote reclame": Elon Musk kondigt duurdere abonnementsformule aan voor reclamevrij Twitter

Sinds Musks overname gaan de opbrengsten van het op zich al verlieslatende bedrijf er nog meer op achteruit. Eind vorig jaar herlanceerde Musk al Twitter Blue, een betalingssysteem om een "blauw vinkje" te kunnen kopen. Het vinkje stond tot dan voor authenticiteit, alleen onder bepaalde voorwaarden kon je het krijgen. Nu kanj je het aankopen voor een bedrag tussen de 8 en de 11 dollar per maand.

De belofte van een Twitter dat minder overspoeld wordt door reclame, werd toen al gemaakt. Tot nu was daar nog niets concreets mee gedaan. Musk heeft nu op Twitter laten weten dat er binnenkort een duurdere abonnementsformule zal komen die toelaat dat je geen reclame meer zien op je tijdslijn. Wanneer precies die er zou komen en hoeveel je ervoor zou moeten neertellen, is nog niet bekend.

"Er is te veel en te grote reclame op Twitter. We ondernemen stappen om dat in de komende weken aan te pakken", schreef Musk nog. Hoe het intussen zit met zijn toekomst aan het hoofd van Twitter, is niet duidelijk. Eind december lanceerde hij een poll bij gebruikers over zijn vervanging. Daaruit bleek dat de meerderheid van de stemmers inderdaad liever een andere CEO zou zien.