Veerle Baetens na wereldpremière van "Het smelt" in de Verenigde Staten: "Geëmotioneerd en dankbaar publiek"

"Het smelt", de debuutroman van Lize Spit, was een gigantisch succes. Maar liefst 200.000 keer ging het over de toonbanken. En nu is er ook de film "Het smelt" ("When it melts"), die afgelopen nacht zijn wereldpremière beleefde in de Verenigde Staten. De regie lag in handen van Veerle Baetens. Voor haar was het de eerste keer dat ze de film in een grote zaal bekeek samen met andere mensen die er niets over wisten. "Ik was heel nerveus, maar het was fantastisch", zegt een tevreden Veerle Baetens in "De ochtend" op Radio 1. "Het publiek was heel erg aangedaan, op een positieve manier. Ze waren geëmotioneerd, stelde de goede vragen. Een heel dankbaar publiek. Zalig en intens."