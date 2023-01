"Mijn laatste uur zou geslagen zijn, maar ik sta hier nog fris en gezond": Vooruit-voorzitter Conner Rousseau houdt nieuwjaarstoespraak onder extra bewaking

Een van de hervormingen waar Vooruit voor pleit is een minimumpensioen van 1.500 euro. Dat staat ook in het regeerakkoord van de federale regering, maar PS, de Waalse zusterpartij van Vooruit zou in dat dossier op de rem staan. "Er staan verschillende partijen op de rem in verschillende dossiers", zegt Rousseau daarover in "De zevende dag". Ik kan alleen maar vragen om die voet van die rem te halen en het gaspedaal in te duwen."



Voor Vooruit mogen er ook voorwaarden gekoppeld worden aan een hoger minimumpensioen. "We vinden dat er een 'werkeis' op tafel mag gelegd worden: mensen moeten effectief gewerkt hebben om een beter pensioen te krijgen."

Om die pensioenhervorming te financieren wil Rousseau “het geld halen waar het zit”. “De grootste vermogens moeten een eerlijk deel bijdragen, solidariteit is het enige wat onze welvaartsstaat nog kan versterken.”