Wandelaars vinden 50 vaten met vermoedelijk drugsafval op parking vlak bij natuurgebied in Zonhoven

Vanochtend rond 8 uur zagen wandelaars een hele hoop blauwe en witte vaten op een parking aan de Donderslagseweg in Zonhoven. Dat is vlak bij natuurgebied De Teut. In totaal gaat het om een 50-tal vaten, zo laat politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad) weten. In de vaten zit vermoedelijk afval van chemische producten, afkomstig van een drugslab.

De politie heeft aan de parking een veiligheidsperimeter ingesteld. "Uit de vaten is nauwelijks iets van het product gelekt", zegt woordvoerder Dorien Baens van politie LRH, "er is dus geen gevaar voor omwonenden." Het gerechtelijk lab en het Cleanlab Response Unit zijn ter plaatse voor een onderzoek en bekijken hoe ze best de vaten weghalen.