Nieuw skatepark in Liedekerke zal ook dienst doen als  waterbassin

"Twee vliegen in een klap" volgens Segers, want met de plannen wil de gemeente niet alleen de ruimte groener maken en nieuwe ontmoetingsplekken creëren, maar ook de strijd tegen water aangaan: "De Denderregio is een van de meest watergevoelige gebieden in Vlaanderen. In de zomer strijden we tegen watertekort en op andere momenten is er wateroverlast. Met deze subsidie pakken we dat probleem aan."

"De vorm van een skatepark is ideaal om water in op te vangen. Het water dat we opvangen kan dan hergebruikt worden, bijvoorbeeld door onze boeren." Voor de skaters zal dat niet voor al te veel hinder zorgen, denkt Segers: "We zullen het skatepark maar een aantal keren per jaar daarvoor gebruiken. Voor de rest van het jaar zal het vooral een leuke nieuwe ontmoetingsplek zijn voor de jeugd."