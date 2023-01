Hobbykweker Puppy4life uit Kortemark verliest erkenning: "Dieren krijgen niet genoeg water, en sprake van fraude"

Politie en dierenwelzijn moeten wel regelmatig ingrijpen, maar een zaak sluiten en de vergunning intrekken, dat gebeurt niet zo vaak. "Het was nodig, omdat de hobbykweker hardleers was," vervolgt Weyts.

"Fraude in het verhandelen van dieren is niet niks. Als je je klanten een puppy wil verkopen die eigenlijk van Oost-Europa komt bijvoorbeeld, heb je daar een specifieke erkenning als handelskwekerij voor nodig. De man in kwestie had die niet. Als hij ze verkocht zonder erkenning, lichtte hij eigenlijk zijn klanten op en dat is fraude."

Op 15 maart moet Puppy4life in Kortemark de deuren sluiten.